christian scaroni il miglior italiano nel ranking uci scalata superlativa di antonio tiberi

Christian Scaroni si distingue come il migliore italiano nel ranking UCI, risultato raggiunto grazie a una serie di prestazioni solide e costanti. La sua posizione alta riflette il suo impegno nelle ultime gare e la capacità di ottenere punti importanti in competizioni internazionali. Antonio Tiberi ha migliorato notevolmente la sua classifica grazie a una scalata impressionante durante le ultime settimane. La lotta tra i due continua a catturare l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

Christian Scaroni è il miglior italiano nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il 28enne occupa il quindicesimo posto con 2.579 punti all’attivo dopo un ottimo avvio di stagione, caratterizzato dalla vittoria nella classifica generale del Tour of Oman e della quarta piazza al Muscat Classic (entrambi eventi di livello Pro), a cui si aggiungono il successo alla Classica Camp de Morvedre e la seconda posizione al Tour des Alpes Maritimes. L’alfiere della XDS Astana, che lo scorso anno si impose in una tappa del Tour de France e che è atteso da un weekend di gara in Francia (Faun-Ardèche Classic i il 28 febbraio e Faun Drome Classic il 1° marzo), ha perso quattro posizioni in occasione dell’ultimo aggiornamento e ora si trova a 314 lunghezze di distacco dalla top-10, chiusa dal belga Wout van Aert. 🔗 Leggi su Oasport.it

Paul Lapeira supera Christian Scaroni nel Tour des Alpes-Maritimes 2026Paul Lapeira ha vinto il Tour des Alpes-Maritimes 2026, perché ha saputo lanciare un attacco decisivo negli ultimi chilometri.

TOUR OF OMAN, SCARONI SFIORA IL SUCCESSO AD EASTERN MOUNTAIN. SCHMID VINCE ED È IL NUOVO LEADERA circa 7 km dall'arrivo in prossimità di una rotonda il gruppo si è spezzato, molti atleti sono finiti a terra tra cui diversi uomini di classifica come Adam Yates e Valentin Paret Peintre. Entrambi ... tuttobiciweb.it

