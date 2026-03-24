L’Italia ha sceso di due posizioni nel ranking UCI delle nazioni, secondo i dati diffusi dall’Unione Ciclistica Internazionale. Nella classifica, Pogacar si avvicina al podio, mentre Pellizzari continua a migliorare la propria posizione. Ciccone si trova attualmente in una posizione di rilievo nella graduatoria.

L’Italia ha perso due posizioni nel ranking UCI per Nazioni, la graduatoria stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. La buona prova corale offerta alla Milano-Sanremo non è bastata per pareggiare il secondo posto conseguito lo scorso anno da Filippo Ganna, in più Tadej Pogacar ha vinto e così la Slovenia è riuscita a operare un doppio sorpasso ai danni degli azzurri e della Francia, che ha a sua volta scavalcato il Bel Paese. L’Italia è così scivolata in quinta posizione, a 606 lunghezze di distacco di transalpini e a 872 punti dai balcanici, saliti sul terzo gradino del podio alle spalle del Belgio e della Danimarca. Da annotare che la Spagna è uscita dalla top-10, scavalcata dal Messico, il quale insegue USA, Paesi Bassi, Australia e Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia scivola nel ranking UCI: Pogacar lancia il sorpasso sul podio. Pellizzari cresce, Ciccone al top

Articoli correlati

Giulio Pellizzari firma la sontuosa scalata nel ranking UCI! Italia sul podio, 2 azzurri in top-20Giulio Pellizzari ha scalato ben venti posizioni nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale, grazie...

Leggi anche: Ranking UCI, Pellizzari vola dopo la Tirreno-Adriatico: Italia terza tra le nazioni

Tadej POGACAR vince il GIRO DI LOMBARDIA per il quinto anno di fila | HIGHLIGHTS

Aggiornamenti e notizie su Italia scivola

Temi più discussi: Ranking Uefa stagionale, l'Italia scivola al quinto posto: non avrà una quinta squadra in Champions; L’Italia scivola nel ranking Uefa e perde il quinto posto in Champions; Il rinascimento tecnologico dell'agrifood italiano, dalla terra, alla tavola; Ranking Uefa per nazioni: l'Italia scivola al quinto posto e perde ancora terreno.

Live Scores, Stats, and the Latest NewsPer la settima volta dal 2003 ad oggi nessun club di Serie A tra le migliori otto d’Europa: l'Italia scivola al quinto posto nel ranking, mentre Liga e Premier dominano. goal.com

Rugby, il ranking mondiale aggiornato: l’Italia paga la sconfitta con il GallesConcluso il Sei Nazioni 2026 e ranking mondiale aggiornato. Il weekend finale del torneo europeo ha portato novità importanti nella classifica del World ... oasport.it

Anche il penultimo italiano in singolare saluta Miami. Berrettini sconfitto in due set da Vacherot. Il romano scivola in classifica - facebook.com facebook

Ranking Uefa stagionale, l'Italia scivola al 5° posto: non avrà una quinta squadra in Champions x.com