servono incentivi e un piano casa

Il fondatore di Essegi Immobiliare descrive la situazione immobiliare della città, evidenziando come i lucchesi siano attratti dall’entroterra, mentre il centro storico sia quasi inaccessibile a causa di restrizioni. I prezzi degli immobili sono definiti “onirici” e influenzano il mercato, creando una distanza tra domanda e offerta. Satti sottolinea la necessità di incentivi e di un piano casa per affrontare queste dinamiche.

Lucchesi attratti dall’entroterra, centro storico blindato e "prezzi onirici" che falsano il mercato: il fondatore di Essegi Immobiliare Giuliano Satti disegna la ‘mappa’ della nuova città. Esiste un’emergenza affitti in centro storico? "In città il mercato immobiliare è indirizzato al turismo breve o allo sfitto, la locazione a lungo termine ormai è pressoché introvabile". Quanti sono gli immobili vuoti dentro le Mura? "Solo io ne conosco una cinquantina, ma basta alzare lo sguardo per vedere il proliferare di ‘occhi bui’: tapparelle che si abbassano, in attesa un domani (forse) di essere vendute". Chi sono i nuovi acquirenti e cosa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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