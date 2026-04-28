Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato il budget a disposizione del Milan in vista delle prossime operazioni di mercato, esprimendo una certa insoddisfazione riguardo alle risorse disponibili. Nel corso delle sue dichiarazioni, ha poi fatto un aggiornamento su Gonçalo Ramos, calciatore portoghese considerato obiettivo del club. Pellegatti ha condiviso le sue impressioni sulla situazione attuale e sulle possibilità di acquisto.

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e noto tifoso del Milan, in un nuovo video pubblicato sul proprio canale YouTube, ha voluto spendere alcune parole sui rossoneri. In modo particolare, Pellegatti ha voluto discutere di un presunto budget che la proprietà ha messo nei confronti della dirigenza rossonera. Un budget che, vistiiI diversi problemi della squadra, non è di certo entusiasmante. Il giornalista sportivo, infatti, parla di una cifra pari ai 30 milioni di euro, a cui poi verranno sommate, sempre se ci saranno, le cessioni, magari dovute anche dai vari riscatti. Ecco, di seguito, le parole di Pellegatti: "Incomincio ad avere notizie sul budget del Milan e sinceramente non è un budget che mi entusiasma.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti: “Il budget del Milan non mi entusiasma” Poi il punto su Gonçalo Ramos

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