Pellegatti su Comotto | Un 2008 il grande colpo del Milan del 2026 Poi l’avviso su André

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato il percorso di Comotto, definendolo un grande colpo del Milan del 2026, paragonandolo a André del Corinthians. Pellegatti ha evidenziato le potenzialità del giovane calciatore e la sua importanza per il club. Successivamente, ha emesso un avviso riguardo a André, senza specificare ulteriori dettagli.

Anche il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del momento d'oro del giovanissimo talento del Milan Comotto al momento titolarissimo dello Spezia e tra i migliori in campo nella sfida di Serie B contro il Monza. Il tifoso rossonero segue la nostra linea e paragona il possibile acquisto di André con il 'tenere' in rosa Comotto. Ecco il suo parere su 'YouTube'. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, offerta a gennaio e contatti costanti: c'è un attaccante in cima alla lista>>> "Un 2008 il grande colpo del Milan del 2026. Comotto ora è titolare nello Spezia e sta giocando a un livello devastante. Chiaro non bisogna correre perché al momento è protagonista in Serie B, ma si riconosce subito se un giocatore ha la stoffa, ha le qualità.

