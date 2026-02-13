Franco Ordine ha spiegato che il Milan potrà contare su Pulisic e Leao come le armi principali per affrontare il derby, sottolineando come la loro velocità e capacità di creare occasioni siano fondamentali per migliorare le chances di vittoria della squadra.

"Una striscia di quattro sfide per tenere il passo dell’Inter e non arrivare alla serata del derby. In sequenza saranno Pisa, Como, Parma e Cremonese". Il giornalista Franco Ordine ha analizzato le prossime partite del Milan (partendo da quella di stasera contro il Pisa), in vista della partita contro l'Inter dei primi di marzo. Ecco le sue parole a 'Il Corriere dello Sport': "Al netto dello scontro diretto con Fabegras, gli altri tre impegni segnalano un precedente molto scomodo per il Milan. Pensate: dei 9 punti a disposizione nel girone d’andata, i rossoneri sono riusciti a ricavarne appena due, uno col Pisa e l’altro nel viaggio a Parma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine sicuro, Leao e Pulisic le chiavi del Milan: “Se si potrà contare …”

Approfondimenti su ordine sicuro

Il commento di Franco Ordine analizza le prospettive del Milan nella corsa scudetto, con particolare attenzione alle performance di Leao e Pulisic.

Milan si trova a fronteggiare un momento delicato in attacco.

Ultime notizie su ordine sicuro

Argomenti discussi: Il Milan incerottato; Roma, Robinio Vaz ko: lesione al polpaccio; Ordine: Tre buoni motivi spiegano il realismo di Allegri che non guarda l’Inter ma…; Vlahovic o Kean? Ordine ci crede poco e azzarda: Volete scommettere che arriverà un 9 al momento mai entrato nel giro?.

Ordine: Ho da dare un consiglio non richiesto a Furlani: è utile fare in modo che la narrazione secondo cui esistono ancora due Milan venga superataNel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sul Milan: Ho da dare un consiglio non richiesto all’ad Giorgio ... milannews.it

Milan, Ordine: rosa corta in difesa e attacco, solo il centrocampo è completoOrdine evidenzia come, a causa del ginocchio gonfio di Gabbia, l’unica alternativa in difesa fosse Odogu, un classe 2006 con pochissima esperienza, reduce da un paio di apparizioni in Milan Futuro. it.blastingnews.com

Sicali Fish House. Paul Velchev · Pump Up the Bass. Qui non improvvisiamo Ogni giorno lavoriamo il pesce con attenzione, ordine e rispetto. Perché quando porti qualcosa a casa, deve essere buono e sicuro. Non è solo pesce. È responsabilità. Il pesce sic - facebook.com facebook