Il Milan si prepara a sfidare la Juventus con Pulisic e Leao in prima linea. L'allenatore spera che i due attaccanti possano offrire una svolta alla prestazione della squadra, dopo alcune prestazioni non all’altezza. La partita si gioca in un momento in cui entrambi gli attaccanti sono sotto osservazione, con l’obiettivo di contribuire con gol e azioni decisive. La sfida si presenta come un banco di prova importante per i due giocatori.

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© Calcionews24.com - Milan aggrappato a Pulisic e Leao contro la Juventus: Allegri spera nell’inversione di marcia dei due attaccanti. Analisi del loro momento e dove potrebbero fare la differenza

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