Nell’ambito di un’operazione contro la pedopornografia, la polizia di Stato ha arrestato tre persone e denunciato altre sei in diverse regioni italiane, con il supporto dell’Fbi. L’azione, denominata Mad Hatter, ha avuto come obiettivo la lotta alla diffusione di materiale su internet legato a contenuti pedopornografici. Le indagini hanno portato a interventi nelle varie zone del paese, con interventi di polizia e perquisizioni.

È di 3 persone arrestate e 6 denunciate il bilancio di ‘Mad Hatter’, un’operazione della polizia di Stato contro la pedopornografia, finalizzata al contrasto della diffusione di materiale su internet. L’indagine è frutto di una complessa e articolata operazione sotto copertura condotta dagli specialisti del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O), che hanno operato infiltrandosi negli ambienti virtuali criminali. L’attività, iniziata nel 2024, ha consentito di esplorare e monitorare in maniera continuativa i canali di distribuzione del materiale illecito a livello transnazionale. Durante tale attività è stata individuata la diffusione di Csam (Child Sexual Abuse Material) riferibile anche a vittime in tenera età, generato anche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pedopornografia, operazione Mad Hatter: arresti e denunce in tutta Italia con l’aiuto dell’Fbi

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