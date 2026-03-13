In tutta la città sono in corso controlli intensivi che coinvolgono strade, piazze e locali di ristorazione. L’operazione antidegrado mira a verificare il rispetto delle norme e a contrastare attività illegali. Durante le ispezioni sono state presentate diverse denunce e alcuni esercizi sono stati chiusi temporaneamente. Le autorità continuano a monitorare le zone più colpite da problemi di degrado urbano e microcriminalità.

PONTEDERA Controlli a tappeto in strade e piazze maggiormente caratterizzate da degrado urbano e microcriminalità e in attività di ristorazione e luoghi di lavoro. L’operazione ad Alto impatto è stata messa in atto dai carabinieri della compagnia di Pontedera con i militari del Nas-Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno e del Nil-Nucleo ispettorato del lavoro di Pisa. "Un’operazione finalizzata alla prevenzione del degrado urbano, alla sicurezza stradale e alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie e lavoristiche", spiegano dal comando provinciale carabinieri. Due persone sono state denunciate a seguito di incidenti stradali causati dall’abuso di alcol. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli in tutta la città. Operazione antidegrado. Denunce e locali chiusi

Articoli correlati

Blitz a Termini: colpita microcriminalità e abusivismo. Arresti, denunce e locali chiusiProseguono i controlli alla stazione Termini e nelle zone adiacenti allo scalo ferroviario, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma.

Bellizzi, operazione notturna per la sicurezza: controlli e denunceLe verifiche hanno interessato diverse aree della città, in particolare alcune piazze e luoghi ritenuti sensibili, dove sono stati controllati...

Una raccolta di contenuti su Controlli in tutta la città Operazione...

Temi più discussi: ANGIARI, CHIUSO L’EXCLUSIVE DISCOBAR: LAVORATORI IRREGOLARI E GRAVI CARENZE NELLA SICUREZZA. CONTROLLI IN TUTTA LA PROVINCIA.; Carburanti, la Guardia di Finanza rafforza i controlli su tutta la filiera; Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi; Controlli in tutta la città. Operazione antidegrado. Denunce e locali chiusi.

Sanità, controlli in tutte le Asl dopo l’arresto dell’ortopedico nel Reggiano. VIDEOBOLOGNA – Ha elogiato l’azione dell’Ausl, che dopo aver ricevuto la segnalazione da un paziente ha prima presentato un esposto e poi messo in campo tutte le misure organizzative necessarie a garantire ... reggionline.com

Ambulanze. Controlli dei Nas in tutta Italia: irregolarità nel 12% di quelle ispezionateL’operazione ha visto la verifica di 1.297 mezzi di cui 160 sono risultati irregolari e 9 sono state sequestrate. Contestate 52 violazioni penali e 113 amministrative in materia di sicurezza nei ... quotidianosanita.it

I controlli da domani nel capoluogo della polizia municipale - facebook.com facebook

Reni malati per un italiano su dieci. Controlli gratuiti nella giornata mondiale: oggi 12 marzo "Porte Aperte in Nefrologia". Dalla dieta allo sport, le regole della prevenzione #ANSA x.com