' Ndrangheta l' operazione di Carabinieri e FBI svela i segreti della mafia transoceanica | 7 arresti

La polizia italiana e il FBI hanno arrestato sette persone legate alla cosca C. di Siderno, accusate di associazione mafiosa. Il blitz internazionale ha portato alla cattura di membri della mafia transoceanica, coinvolti in traffici di droga e riciclaggio di denaro tra Italia, Stati Uniti e Canada. Durante l'operazione sono stati sequestrati beni e documenti che svelano nuove reti criminali. L’indagine continua per scoprire altri affiliati e dettagli delle loro attività.

© Virgilio.it - 'Ndrangheta, l'operazione di Carabinieri e FBI svela i segreti della mafia transoceanica: 7 arresti

È di 7 soggetti fermati per associazione di tipo mafioso, danneggiamento ed estorsione aggravati dal metodo mafioso, il bilancio di una vasta operazione condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, si inserisce in un contesto di cooperazione internazionale di polizia con l’F.B.I. americana, ed è stata eseguita il 17 febbraio. Operazione internazionale: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha visto la collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e l’F.🔗 Leggi su Virgilio.it Mafia e narcotraffico, maxi operazione con 50 arresti a Palermo. L’indagine svela le nuove gerarchie di Cosa NostraUn'ampia operazione della Dda di Palermo ha portato all'arresto di 50 persone, smascherando le nuove gerarchie di Cosa Nostra nel contesto del narcotraffico. Maxi-operazione contro i “tombaroli” della ‘ndrangheta tra Calabria e Sicilia: 11 arresti nelle province di Crotone, Messina e Catania VIDEOUn'importante operazione dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale ha sgominato un'organizzazione criminale della ‘ndrangheta coinvolta in scavi clandestini e traffico di reperti archeologici tra Calabria e Sicilia, portando all'arresto di 11 persone nelle province di Crotone, Messina e Catania. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 'Ndrangheta, colpo alla cosca Commisso di Siderno: fermato anche il presunto nuovo boss Antonio; Lezioni di Mafie con Nicola Gratteri, puntata integrale 24/9/2025; ’Ndrangheta e fatture false. Prosciolto Luigi Codeluppi. Condannati in sedici; ‘Ndrangheta, maxi operazione contro la cosca Commisso: sette arresti tra Calabria, USA e Canada. ‘Ndrangheta, operazione Risiko: 7 arresti. Colpito il Siderno Group of organized Crime – VIDEOSette arresti eseguiti dal ROS dei Carabinieri. Il gip non ha convalidato il fermo ma emesso per tutti gli indagati l’ordinanza di custodia cautelare in carcere ... corrieredellacalabria.it Operazione Risiko, chi sono gli arrestati: colpiti i vertici del locale di Siderno. I NOMISette in carcere su disposizione del Gip di Locri: tra loro Antonio Commisso e presunti esponenti del locale di Siderno ... citynow.it Maxi operazione dei carabinieri all’alba a Isola Capo Rizzuto. L’inchiesta, coordinata della Dda di Catanzaro, svela i tentacoli della 'ndrangheta anche sul turismo con presunte pressioni e infiltrazioni nei bandi pubblici L'ARTICOLO COMPLETO AL PRIM - facebook.com facebook Latitante ritenuto affiliato alla 'ndrangheta arrestato in Svizzera. Individuato dai carabinieri del Ros. Era ricercato per un'inchiesta della Dda di Catanzaro #ANSA x.com