Sicilia | rete di trafficanti smantellata 15 arresti tra Italia

Una vasta operazione tra Italia e Francia ha portato all’arresto di quindici persone in Sicilia. La polizia ha smantellato una rete di trafficanti di migranti, responsabile di aver organizzato numerosi passaggi illegali verso l’Europa. Le indagini sono partite dopo alcune denunce di residenti locali e si sono concentrate su un gruppo che gestiva i trasferimenti attraverso rotte clandestine. Durante le operazioni, sono stati sequestrati documenti e mezzi utilizzati per il traffico. L’inchiesta continua per approfondire i collegamenti internazionali della rete.

Operazione congiunta Italia-Francia: smantellata rete di trafficanti in Sicilia. Un’operazione coordinata tra le forze di polizia italiane e francesi ha portato all’arresto di quindici persone accusate di far parte di un’organizzazione criminale dedita al traffico di migranti. L’azione, condotta in diverse località della Sicilia, in particolare nella provincia di Enna, ha svelato una rete complessa di collegamenti tra i due paesi, sfruttata per il trasporto e l’assistenza a migranti irregolari. L’indagine mira a smantellare un sistema di sfruttamento che lucra sulla disperazione di chi cerca una vita migliore in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Smantellata rete di trafficanti di droga nel foggiano, 24 arresti Leggi anche: Indagine “Ghenos”: smantellata rete criminale di tombaroli e trafficanti di reperti archeologici, 45 arresti Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mediterraneo, 53 vite inghiottite dal mare: ennesima strage al largo della Libia; Traffico di droga dalla Calabria | eseguiti altri 8 arresti; Traffico di droga tra Sicilia e Catalogna, smantellata rete internazionale: 12 arresti e beni sequestrati per un milione di euro. Droga, operazione Cc contro rete internazionale di trafficantiOperazione dei carabinieri contro una rete internazionale di trafficanti di droga: dall'alba di oggi, in più province di Toscana, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia, i militari di Firenze, su ... ansa.it Trafficanti di droga tra Riesi e Palermo finiscono in cella: coltivavano marijuana per 16 milioni di euroBlitz Rav, sono state scoperte 20mila piante di skunk. Ecco le persone coinvolte nella maxi operazione antimafia ... lasicilia.it Fondi agricoli UE nel mirino: smantellata rete tra Sicilia e Campania, arresti e sequestri per oltre 1,8 milioni di euro Un’articolata associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dell’Unione Europea è stata disarticolata nell’ambito dell’operazione “E - facebook.com facebook