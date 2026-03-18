pedopornografia online arrestato 41enne nel tarantino

Un uomo di 41 anni residente in provincia di Taranto è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver detenuto materiale pedopornografico. L’arresto è stato effettuato nell’ambito di un’operazione di contrasto alla pedopornografia online, senza ulteriori dettagli sui procedimenti in corso. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Tarantini Time.

Tarantini Time Quotidiano Un uomo di 41 anni, residente in provincia di Taranto, è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione di materiale pedopornografico. L’indagine è scaturita dall’attività di monitoraggio costante della rete condotta dagli operatori della Polizia Postale, impegnati nel contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. L’operazione è stata eseguita dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Taranto. Il blitz è stato disposto a seguito di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Nel corso delle verifiche, estese all’ambito personale, domiciliare e informatico, gli agenti hanno rinvenuto, negli hard disk in uso all’uomo, oltre 600 file di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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