Nella giornata del 28 aprile 2026, due persone sono state arrestate nelle province di Como e Mantova con l'accusa di aver condiviso e posseduto materiale pedopornografico, mentre un'altra è stata segnalata a Lecco. Le forze dell'ordine hanno sequestrato immagini che includono sia foto reali che create con l'intelligenza artificiale, tutte appartenenti al cosiddetto Csam, materiale illegale che riguarda l'abuso sessuale di minori e che circola online.

Como, 28 aprile 2026 – Immagini reali e anche realizzate con l'intelligenza artificiale. In ogni caso "Csam" (Child Sexual Abuse Material), dunque materiale pedopornogafico diffuso e fruito in rete. Con l'operazione ‘Mad Hatter’, la Polizia ha arrestato in flagranza tre persone e denunciate altre sei. I più esposti dell'organizzazione, individuata da un'indagine coordinata dalla procura di Roma, erano un uomo di 70 anni con precedenti specifici in provincia di Belluno, uno di 63 anni nella provincia di Mantova e un 28enne della provincia di Como. https:www.ilgiorno.itmonza-brianzacronacaabusi-sessuali-pazienti-psicoterapeuta-seregno-143a589b Le perquisizioni - che hanno impegnato una cinquantina di agenti - hanno rivelato che detenevano migliaia di file realizzati mediante lo sfruttamento sessuale di minori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pedopornografia in rete: due arresti a Como e Mantova, un denunciato a Lecco

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