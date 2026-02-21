Tenta di rubare un' auto in pieno centro ma non fa i conti con la polizia | 25enne arrestato

Un uomo di 25 anni ha tentato di rubare un’auto nel cuore della città, ma è stato fermato dalla polizia durante il tentativo. La sua azione si è conclusa con un arresto sul posto, dopo un breve inseguimento. Durante l’intervento, il giovane ha opposto resistenza agli agenti e ha ferito un ufficiale. Ora dovrà rispondere di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La vicenda si è svolta in pieno centro, creando scompiglio tra i passanti.

Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato in Capitanata contro i furti di autoveicoli. L'uomo, dopo essere stato bloccato dagli agenti, ha cercato di opporsi all'arresto Dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato in concorso e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 25enne arrestato dagli agenti del Commissariato di Cerignola. Nel corso delle attività di controllo i poliziotti cerignolani hanno notato il 25enne intento ad asportare una autovettura parcheggiata nel centro cittadino. L'azione criminosa è stata subito interrotta dall'arrivo di una volante della Polizia, che è riuscita a bloccare e arrestare il giovane, all'esito di una strenua resistenza opposta dallo stesso.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Tenta di rubare auto in strada ma viene sorpreso dai carabinieri: arrestato in flagranzaUn uomo di 37 anni di Brindisi è stato fermato dai carabinieri mentre cercava di rubare un’auto in strada a Martina Franca. Tenta di rubare in un negozio del centro, poi reagisce contro chi tenta di fermarlo: arrestatoUn uomo è stato arrestato dopo aver cercato di rubare un capo di abbigliamento in un negozio del centro e aver reagito con violenza a chi voleva impedirglielo. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caivano, tenta di rapire un bambino: Non è tuo figlio, dammelo; Tenta di rubare orologi e gioielli per un milione in una stanza di hotel: fermato dal proprietario; Parla il papà della bimba di 18 mesi che un 37enne senza fissa dimora ha tentato di rapire in un supermercato ? Intervista Alfredo Ranavolo/Tg1; Tenta di rubare un bambino, la madre lo ferma e lo fa fuggire. Tenta di rubare un bambino, la madre lo ferma e lo fa fuggireUn uomo avrebbe tentato di rapire un bambino. La vittima sarebbe un piccolo di circa cinque anni, i fatti sarebbero avvenuti nei pressi della pista di ... gonews.it Tenta di rubare in un furgoncino, arrestato un 30enneI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno arrestato un uomo in flagranza di reato per tentato furto su auto. L’ arrestato, un 30enne originario del Nord Africa ... livornopress.it Tenta di #rubare #alcolici alla #discoteca Le #Scuderie di #Spilamberto ma viene bloccato dai dipendenti: preso dai carabinieri x.com Sorpreso a Veglie dai carabinieri mentre tentava di rubare un’Ape Piaggio, minacciando il proprietario del veicolo: arrestato. - facebook.com facebook