Sabato 2 e domenica 3 maggio, ilSolitoMute, nome d'arte di Raffaele Bottone, sarà protagonista al Comicon Napoli come guest host speciale. L'evento prevede due appuntamenti dedicati a temi di tecnologia e gaming, con interventi e presentazioni che coinvolgeranno il pubblico presente. Durante le giornate, ilSolitoMute interagirà con i partecipanti e parteciperà a discussioni e attività programmate nell'ambito della manifestazione.

Sabato 2 e domenica 3 Maggio ilSolitoMute al secolo Raffaele Bottone, sarà grande protagonista e conduttore per vivere il meglio dell'intrattenimento e del Gaming & Tech con due speciali appuntamenti assolutamente da non perdere al Comicon di Napoli, in programma alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 Maggio. Sabato 2 Maggio sul palco principale del padiglione Gaming del Comicon di Napoli, Raffaele Bottone sarà tra i protagonisti di un attesissimo talk show dedicato a SAROS, la nuova esclusiva targata PlayStation Studios. Affiancato dalle storiche firme del giornalismo videoludico Emilio Cozzi e Francesco Fossetti, co-condurrà un'intervista d'eccezione a Simone Silvestri, Art Director del pluripremiato team di sviluppo Housemarque.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - IlSolitoMute special guest host al Comicon Napoli: due speciali appuntamenti tra Tech & Gaming

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