San Valentino e Carnevale al Mann due appuntamenti speciali a cura di CoopCulture

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli si anima con due eventi diversi, ma entrambi pensati per coinvolgere i visitatori. Durante San Valentino, il museo diventa un luogo per scoprire le emozioni del passato, mentre per Carnevale si trasforma in un palcoscenico di giochi e tradizioni. CoopCulture organizza queste iniziative per far vivere il museo come uno spazio di incontro tra epoche e culture, tra arte e divertimento.

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e CoopCulture propongono due appuntamenti speciali che, tra San Valentino e Carnevale, invitano il pubblico a vivere il museo come spazio di dialogo tra epoche, linguaggi ed emozioni.Sabato 14 febbraio alle ore 16.00 è in programma Antichi Amori, Moderne.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su San Valentino Carnevale

Scopri il Natale al MANN con CoopCulture, un evento ricco di visite, mistery tour, attività performative e campus dedicati a tutte le età.

A Cattolica la festa continua con tante iniziative.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su San Valentino Carnevale

Argomenti discussi: Maschere, balli e dolci nel weekend di San Valentino e Carnevale a Cremona; Cosa fare a Milano nel mese delle Olimpiadi, Carnevale, San Valentino e MFW; Carnevale, San Valentino e sagre: il Piemonte in festa nel weekend lungo 14-17 febbraio 2026; Carnevale, San Valentino e il fermento delle Olimpiadi: febbraio da favola per Milano.

Carini, San Valentino al Castello con balli rinascimentali; posticipato il CarnevaleGran ballo rinascimentale al castello di Carini per San Valentino. Il 14 febbraio, alle ore 21, l’antico maniero ospita una serata-evento dedicata all’amore e alla storia. teleoccidente.it

Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpiteLa tendenza meteo per il weekend del 14-15 febbraio vede il passaggio di un nuovo ciclone che darà vita a un severo maltempo con calo termico. meteo.it

SAN VALENTINO Bella attività di colorazione tratta da Kidz World. #sanvalentino #coloring #cuore #cuoricini #amore - facebook.com facebook

Promo di San Valentino per i tifosi bianconeri 20% di sconto con il codice “CUOREBIANCONERO” Leggi di più udinese.it/news/tifosi/pr… Acquista ora macron.com/it/merchandisi… x.com