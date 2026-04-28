Durante la stagione, l’atleta non ha ancora ottenuto vittorie, ma ha conquistato alcuni piazzamenti di rilievo. Alla Volta a la Comunitat Valenciana 2026, è caduto durante una delle tappe e ha dichiarato di aver temuto il peggio. L’incidente ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito alla sua uscita di scena in una fase cruciale della gara. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni.

Roma, 28 aprile 2026 - In stagione è ancora a secco, ma qualche piazzamento di lusso nelle Classiche Monumento, il tarlo di un'intera carriera, è stato messo a referto: eppure, la primavera di Mads Pedersen è stata molto complicata a causa di una caduta alla Volta a la Comunitat Valenciana 2026 che, come confermato dal diretto interessato, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più serie. Le dichiarazioni di Pedersen. Quarto alla Milano-Sanremo 2026, quinto a l Giro delle Fiandre 2026 e settimo alla Parigi-Roubaix 2026 nonostante, appunto, quanto accaduto settimane prima, il danese si è raccontato ai microfoni del podcast Half Wheeling...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pedersen e la caduta alla Volta a la Comunitat Valenciana 2026: "Ho temuto il peggio"

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