Andrew August trionfa in solitaria alla Volta Comunitat Valenciana 2026

Andrew August ha vinto in solitaria la tappa più importante della Volta Comunitat Valenciana 2026. Il ciclista statunitense della INEOS Grenadiers ha conquistato la vittoria davanti a tutti, dimostrando grande forza e determinazione. È la prima volta che August si impone in una gara così prestigiosa e ora punta a mantenere la maglia gialla nelle prossime tappe.

Un talento statunitense della INEOS Grenadiers conquista la prima vittoria in carriera in una tappa cruciale della volta comunitat valenciana 2026, con arrivo a San Vicente del Raspeig. Dopo il GPM di Alto de Tibi, posto a circa trenta chilometri dall'arrivo, è emersa un'azione decisiva: quattro corridori hanno strappato un vantaggio al gruppo, accumulando circa 20 secondi e gestendo lo scarto verso il traguardo. L'attacco è stato guidato da Andrew August, affiancato da Adne Holter (Uno-X Mobility), Florian Veermersch (UAE Team Emirates XRG) e Jonathan Vervenne (Soudal Quick-Step). La frazione ha visto una fuga articolata che ha messo a dura prova il plotone: in seguito al GPM, l'azione ha guadagnato consistenza, con i quattro in grado di gestire lo sforzo e di mantenere un margine sostenuto.

