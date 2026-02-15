demi vollering trionfa alla setmana ciclista volta femenina de la comunitat valenciana

Demi Vollering ha vinto la decima edizione della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, perché ha conquistato l’ultima tappa con una grande rimonta in salita.

Termina nel segno di Demi Vollering la decima edizione della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana. Dopo aver trionfato nel 2025, la corridora in forza al team FDJ United- Suez si è confermata anche questa volta, prendendosi l’ultima tappa ed imponendosi nella classifica generale. Nello specifico la neerlandese ha avuto la meglio in volata al termine del percorso di 117 km con partenza da Sagunt ed arrivo a Valencia, dopo aver innescato lo sprint mentre si trovava in un quintetto composto, oltre che ovviamente da lei, anche da Liane Lippert (Movistar Team), Maeva Squiban (UAE Team ADQ), Mie Bjørndal Ottestad (Uno-X Mobility) e Antonia Niedermaier (CANYONSRAM zondacrypto). 🔗 Leggi su Oasport.it

La terza tappa della Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana è stata cancellata a causa delle forti piogge previste, che avrebbero reso pericolose le strade.

Questa mattina si è corsa la prima tappa della Setmana Ciclista Valenciana femminile, e a vincere è stata Demi Vollering.

