Pedemontana la prima Unione in Italia Dementia Friendly

In Italia è stata costituita la prima Unione territoriale riconosciuta come “Dementia Friendly” con l’obiettivo di creare un ambiente più accogliente per le persone affette da demenza. La rete si impegna a eliminare stereotipi e pregiudizi, offrendo servizi e supporto adeguati ai bisogni di chi vive con questa condizione. La decisione riguarda un'area specifica, che si propone di diventare esempio in ambito di inclusione e assistenza.

Costruire un territorio “amico” delle persone con demenza, libero da ogni stereotipo e pregiudizio, che sappia accogliere i loro bisogni e dare risposte alle loro necessità. Questo lo scopo della rete “DementiaFriendly” che ha per obiettivo la formazione di una comunità più consapevole e.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Sassoferrato entra nella rete delle “Dementia friendly community”. Un incontro spiega l'intero progetto«Questo riconoscimento – spiega il sindaco Maurizio Greci – è il frutto di un percorso condiviso che ci rende orgogliosi. Unione Pedemontana: fondi Pnrr per la formazione dei dipendentiL’ente ha partecipato con successo al bando pubblicato da FORMEZ, aggiudicandosi 21mila euro di finanziamenti che copriranno i costi dell’intero...