Unione Pedemontana | fondi Pnrr per la formazione dei dipendenti

L’Unione Pedemontana Parmense ha partecipato a un bando per la formazione dei dipendenti e dei comuni associati e ha ottenuto 21 mila euro, coprendo l’intero importo necessario per finanziare il progetto. Questo risultato permette all’ente di realizzare attività di formazione senza ricorrere a risorse proprie. La somma proviene dai fondi del Pnrr destinati a questo scopo.

L’ente ha partecipato con successo al bando pubblicato da FORMEZ, aggiudicandosi 21mila euro di finanziamenti che copriranno i costi dell’intero progetto Il bando era quello pubblicato da FORMEZ, il centro servizi controllato dal Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri, che metteva complessivamente “in palio” 20,2 milioni di euro di fondi PNRR con il progetto “PerForma PA”, nato per supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti e la valorizzazione delle buone pratiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Unbando riservato alle amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Unioni ed enti locali di grandi dimensioni, che non avrebbe consentito ai Comuni della Pedemontana di poter parteciparesingolarmente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Calabria: Medici verso il digitale, formazione FSE 2.0 con fondi PNRR a Vibo Valentia.Vibo Valentia si prepara ad accogliere il primo ciclo di un ambizioso programma di formazione dedicato all’alfabetizzazione digitale per i... Fillea Cgil: “Con la fine dei fondi Pnrr rischio forte calo dei cantieri. La Regione apra subito una nuova stagione di investimenti”Per il sindacato la prospettiva deve fondarsi su una politica di investimenti che punti sulla qualità del lavoro, sull’innovazione dei processi... Tutti gli aggiornamenti su Unione Pedemontana Biella, sequestro da 1,9 milioni per frodi su fondi PNRR: sequestri anche Potenza e RioneroSequestro da oltre 1,9 milioni per presunte frodi su fondi PNRR. Operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura Europea di Torino. Coinvolta anche Rionero in Vulture (PZ). Dodici indagat ... trmtv.it Fondi Pnrr ottenuti illegalmente, sequestrati 486mila euroLa Polizia Economico-Finanziaria di Treviso ha effettuato un sequestro preventivo urgente emesso dalla Procura Europea di Venezia nei confronti di Flavio Zanarella, imprenditore padovano che si ... ansa.it