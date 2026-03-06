Sassoferrato entra nella rete delle Dementia friendly community Un incontro spiega l' intero progetto

A Sassoferrato si è tenuto un incontro che ha spiegato i dettagli del progetto di inserimento nella rete delle “Dementia friendly community”, promossa dalla Federazione Alzheimer Italia. La comunità locale ha ufficialmente aderito a questa iniziativa, che coinvolge diverse realtà sul territorio. L'obiettivo è creare un ambiente più accogliente e consapevole per le persone affette da demenza.

«Questo riconoscimento – spiega il sindaco Maurizio Greci – è il frutto di un percorso condiviso che ci rende orgogliosi. Vogliamo essere una comunità capace di guardare con attenzione e rispetto alle fragilità» SASSOFERRATO – Sassoferrato entra ufficialmente nella rete delle "Dementia friendly community", vale a dire le comunità amiche delle persone con demenza riconosciute dalla Federazione alzheimer Italia. Per presentare alla cittadinanza obiettivi, strumenti e prospettive del progetto, è in programma l'incontro pubblico "Dfc Sassoferrato – Una comunità che non dimentica" per oggi, venerdì 6 marzo 2026, alle 18 a il Piccolo Teatro della Luce in corso Fratelli Rosselli, 20.