Pavia | cadavere di una ragazza trovato in un campo Non si esclude l’omicidio

Un corpo di una giovane donna è stato trovato in un campo nel comune di Cecima, nell'Oltrepò Pavese. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo e stanno indagando sull’accaduto. Non sono state ancora fornite informazioni sulle cause del decesso e non si escludono ipotesi di omicidio. La scena del ritrovamento è stata messa sotto sequestro mentre si attendono eventuali analisi e riscontri.

PAVIA – Il corpo di una giovane donna è stato rinvenuto in un agro nel comune di Cecima, nell’Oltrepò Pavese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nessuna pista è esclusa, dalla caduta accidentale all’omicidio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pavia: cadavere di una ragazza trovato in un campo. Non si esclude l’omicidio Notizie correlate Ragazza trovata morta a Cecima in una scarpata di 80 metri, non si esclude l’omicidio: era scomparsa da 3 giorniIl cadavere di una ragazza è stato trovato la mattina del 28 aprile in fondo a una scarpata di 80 metri a Cecima (Pavia). Uomo trovato morto in casa in una pozza di sangue: mistero sul decesso. Non si esclude l'omicidioMONTICELLO CONTE OTTO (VICENZA) - Giallo nell'hinterland nord di Vicenza, dove un uomo di 64 anni è stato trovato morto in casa la mattina di giovedì... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cadavere di una ragazza in un campo nel Pavese, nessuna ipotesi esclusa; Ripescato un cadavere dal Po: niente documenti, né segni di violenza; La pg di Milano su Garlasco: Lo studio delle carte non sarà né veloce né facile. L'incontro con il procuratore di Pavia; Vincenzo Iannitti trovato morto a Caserta: l’amico 19enne confessa l’omicidio. Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corsoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corso ... tg24.sky.it Cadavere di una ragazza in un campo nel Pavese, nessuna ipotesi esclusaIl cadavere di una ragazza è stato ritrovato oggi in un campo nel comune di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. A lanciare l'allarme è stata una persona transitata nella zona, che ha visto il corpo aff ... ansa.it La procuratrice di Larino Elvira Antonelli è questa mattina a Pavia per il caso Pietracatella. Stando a quanto si apprende da fonti del palazzo di giustizia frentano l’incontro al Centro antiveleni che ha scoperto la presenza della ricina nel sangue delle vittime, sa - facebook.com facebook La #primapagina della @provinciapavese oggi in #edicola #Pavia #Vigevano #Voghera #gruppoSae x.com