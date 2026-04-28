Al Grande Fratello Vip, Valeria Marini è stata isolata in camera dopo appena un giorno dall’ingresso nella casa. La produzione ha deciso di effettuare una sanificazione approfondita degli ambienti per motivi di sicurezza legati a un virus. La casa è stata sottoposta a un’igienizzazione completa, mentre l’attrice è rimasta in isolamento in una stanza separata. La situazione ha generato clamore tra i concorrenti e il pubblico.

Non è passato neanche un giorno dal suo ingresso al Grande Fratello Vip che Valeria Marini è già finita al centro dell’attenzione. La notte scorsa, infatti, la showgirl si è sentita male ed è stata colpita da un forte episodio di vomito, scatenando immediatamente la preoccupazione tra i coinquilini. Un episodio che ha acceso dubbi e paure, soprattutto per una possibile causa più seria. Il malore e l’intervento dei concorrenti. Dopo il malessere improvviso, Valeria è stata subito aiutata da Paola Caruso e Alessandra Mussolini. Le due concorrenti l’hanno accompagnata a letto e si sono occupate anche di sistemare la stanza dopo l’episodio. Ma la situazione non si è fermata lì.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Paura virus al GF Vip: Casa igienizzata e Valeria Marini isolata in camera

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