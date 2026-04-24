Domenica 26 aprile, Valeria Marini farà il suo ingresso come ospite speciale nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante la giornata, la showgirl incontrerà alcune sue vecchie amiche, con cui aveva già condiviso momenti in passato. La sua presenza sarà visibile ai coinquilini e al pubblico, che potrà seguirne le interazioni e i confronti. La partecipazione di Marini costituisce un momento atteso nel corso della stagione.

Domenica 26 aprile Valeria Marini entrerà nella Casa del Gf Vip come ospite speciale, qui rincontrerà vecchie amiche. Lo ha annunciato la showgirl a Storie al bivio weekend E’ stata richiesta a gran voce dal pubblico e adesso è certo:Valeria Marini entrerà nella Casa del Gf Vip. Ad annunciarlo è lei stessa in un’intervista rilasciata a Monica Setta aStorie al bivio weekend.La conduttrice sembra un’appassionata del reality tanto da farne pubblicità sebbene si trovi in una rete competitor. Valeria Mariniquindi è pronta ad entrare nella Casa come ospite speciale e con l’occasione ritroverà alcune sue amiche. Ovviamente non sarà una concorrente ma solo una persona di passaggio, dopo le tante richieste da parte del pubblico delGf Vipche da tempo scrive che “lei è la ciliegina sulla torta che manca”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gf Vip, Valeria Marini entrerà nella Casa domenica 26 aprile

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