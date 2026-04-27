Con la maschera per l’ossigeno’’ Paura per Laura Pausini | succede tutto durante il concerto

Durante un concerto a Quito, in Ecuador, la cantante ha interrotto temporaneamente la performance dopo aver inalato ossigeno da una bombola fornita da un membro dello staff. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra il pubblico presente, mentre la cantante ha ripreso successivamente l’esibizione. Non sono state fornite altre informazioni riguardo alle condizioni di salute o alle cause dell’accaduto.

Attimi di preoccupazione durante il concerto di Laura Pausini a Quito, in Ecuador, dove la cantante ha interrotto per qualche minuto l’esibizione per inalare ossigeno da una bombola consegnata sul palco da un membro dello staff. L’episodio è avvenuto al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui durante una tappa dell’ Io Canto World Tour, davanti a circa ottomila spettatori, e il video del momento ha cominciato a circolare rapidamente sui social. A rendere tutto meno pesante ci ha pensato la stessa artista, che ha affrontato il momento con la consueta ironia e senza perdere il controllo della scena. “Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?”, ha scherzato rivolgendosi al pubblico, strappando sorrisi e applausi nonostante la tensione di quei secondi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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