Durante un concerto a Quito, in Ecuador, Laura Pausini ha dovuto fermare temporaneamente la sua esibizione per respirare con un’ossigenoterapia, utilizzando una bombola portata sul palco da un membro del suo staff. La cantante ha interrotto la performance per alcuni minuti, mentre i presenti assistevano alla scena. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della cantante.

Paura al concerto di Laura Pausini a Quito, in Ecuador. La cantante ha interrotto per alcuni minuti la sua esibizione per inalare ossigeno da una bombola portata sul palco da un membro del suo staff. È accaduto nella serata di venerdì 24 aprile al Palazzetto dello Sport General Rumiñahui, davanti a circa 8mila spettatori, proprio durante una tappa del suo Io Canto World Tour. "Si può parlare mentre si indossa questa maschera, o è meglio di no?", ha subito cercato di ironizzare. Dietro la richiesta non c'è infatti un problema di salute. Tutta colpa dell’altitudine della capitale ecuadoriana, situata a circa 2.850 metri sopra il livello del mare.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paura per Laura Pausini: costretta a indossare la maschera per l'ossigeno

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