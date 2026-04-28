paura a scuola a parma spray al peperoncino e taser negli zaini

A Parma, nelle scuole superiori, alcuni studenti portano spray al peperoncino e taser nei loro zaini, secondo quanto riferito. La presenza di questi strumenti nasce dalla preoccupazione per episodi di aggressioni e rapine avvenuti recentemente. I ragazzi sembrano aver deciso di dotarsi di mezzi di difesa senza l'intervento di adulti o autorità, creando un clima di tensione tra le mura scolastiche.

Studenti che vanno a scuola con spray al peperoncino nello zaino e taser nascosti tra i libri. Succede a Parma, in alcune scuole superiori, dove cresce la paura per aggressioni e rapine, e i ragazzi si preparano a difendersi da soli. "Questi metodi di difesa personali sono molto frequenti, è vero che li arrestano ma poi vengono rilasciati subito e la popolazione si deve difendere da sola".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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