Spray al peperoncino in un locale sabato sera di paura a Saronno

Sabato sera, un locale nel centro di Saronno è stato teatro di un episodio di panico legato all’uso di uno spray al peperoncino. La sostanza urticante sarebbe stata diffusa tra i presenti, causando momenti di tensione e fuga tra i clienti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze di chi si trovava nel locale in quel momento. Sono in corso accertamenti per chiarire quanto accaduto.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. A Milano ieri sera la processione per la Pasqua Ortodossa. Un momento di intensa spiritualità. Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato sull’A50 Tangenziale Ovest di Milano, in. Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Turate, in provincia di Como, dove.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Spray al peperoncino in un locale, sabato sera di paura a Saronno Roma: rissa con spray al peperoncino, liti e rapine, chiuso localeUn episodio preoccupante si è verificato nella movida di Roma Nord, dove l’uso di spray al peperoncino durante una rissa ha portato a una serie di... Spray al peperoncino e pugno al volto: paura al centro commerciale di Sant’Angelo LodigianoSant'Angelo Lodigiano (Lodi), 31 gennaio 2026 – Attimi di tensione, nel pomeriggio di ieri, con accertamenti serrati tutt'ora in corso, all'esterno...