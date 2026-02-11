In casa 5 kg di materiale esplosivo taser coltello e spray al peperoncino | arrestato

Da genovatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di cinquanta anni è stato arrestato ieri dai carabinieri a Chiavari. Durante una perquisizione in casa sua, i militari hanno trovato più di cinque chili di materiale esplosivo, un taser da 80mila volt, una bomboletta di spray al peperoncino e un coltello bifilare. Dopo qualche ora, l’uomo è stato rimesso in libertà. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

È già tornato in libertà il cinquantenne, arrestato dai carabinieri a Chiavari dopo che i militari hanno trovato nella sua casa oltre cinque chilogrammi di materiale esplosivo, un taser da 80mila volt, una bomboletta contenente gas al peperoncino e un pugnale bifilare.La perquisizione, a cui.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Chiavari Arresto

Perugia, a spasso con un coltello a serramanico e lo spray al peperoncino

La polizia di Perugia ha denunciato un uomo di 47 anni, cittadino tunisino con precedenti, trovato in giro con un coltello a serramanico e uno spray al peperoncino.

Il ladro con lo spray al peperoncino e il passamontagna sorpreso mentre cerca di rubare in una casa: arrestato

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Chiavari Arresto

Argomenti discussi: Spacciava droga in strada con la figlia di 4 anni, papà arrestato dai carabinieri: in casa 1,5 Kg di cocaina; Maxi sequestro di droga a Trebisacce: 21enne trovato con un 1,5 kg di droga; Reggio, blitz contro la criminalità nigeriana: sequestrati 13,5 kg di cocaina ed eroina, tre persone in arresto; Rovereto, arrestato 49 enne: in casa oltre sei chili di droga.

In casa 5 kg di materiale esplosivo, taser, coltello e spray al peperoncino: arrestatoIn manette un cinquantenne dopo la perquisizione domiciliare dei carabinieri di Chiavari nell'ambito di un'operazione partita dall'Abruzzo ... genovatoday.it

in casa 5 kgSi agita durante un controllo stradale, in casa gli trovano 6,5 kg di drogaROVERETO (TN) – Un controllo di routine si è trasformato in un maxi sequestro di droga. Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo che nella sua abitazione sono stati ... nordest24.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.