In casa 5 kg di materiale esplosivo taser coltello e spray al peperoncino | arrestato

Un uomo di cinquanta anni è stato arrestato ieri dai carabinieri a Chiavari. Durante una perquisizione in casa sua, i militari hanno trovato più di cinque chili di materiale esplosivo, un taser da 80mila volt, una bomboletta di spray al peperoncino e un coltello bifilare. Dopo qualche ora, l’uomo è stato rimesso in libertà. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Approfondimenti su Chiavari Arresto Perugia, a spasso con un coltello a serramanico e lo spray al peperoncino La polizia di Perugia ha denunciato un uomo di 47 anni, cittadino tunisino con precedenti, trovato in giro con un coltello a serramanico e uno spray al peperoncino. Il ladro con lo spray al peperoncino e il passamontagna sorpreso mentre cerca di rubare in una casa: arrestato La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Chiavari Arresto Argomenti discussi: Spacciava droga in strada con la figlia di 4 anni, papà arrestato dai carabinieri: in casa 1,5 Kg di cocaina; Maxi sequestro di droga a Trebisacce: 21enne trovato con un 1,5 kg di droga; Reggio, blitz contro la criminalità nigeriana: sequestrati 13,5 kg di cocaina ed eroina, tre persone in arresto; Rovereto, arrestato 49 enne: in casa oltre sei chili di droga. In casa 5 kg di materiale esplosivo, taser, coltello e spray al peperoncino: arrestatoIn manette un cinquantenne dopo la perquisizione domiciliare dei carabinieri di Chiavari nell'ambito di un'operazione partita dall'Abruzzo ... genovatoday.it Si agita durante un controllo stradale, in casa gli trovano 6,5 kg di drogaROVERETO (TN) – Un controllo di routine si è trasformato in un maxi sequestro di droga. Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dopo che nella sua abitazione sono stati ... nordest24.it Casalecchio di Reno (Bologna), un minorenne teneva in casa 26 candelotti legati con nastro adesivo. Il materiale trovato dai carabinieri durante una perquisizione: il giovane è stato arrestato

