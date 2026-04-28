Ogni semestre, l’Italia rischia di pagare sanzioni superiori a un miliardo di euro se non rispetta i limiti imposti dal Patto di Stabilità. Alcuni membri della maggioranza hanno chiesto di poter superare temporaneamente i vincoli, ma le autorità europee hanno specificato che lo sforamento comporta conseguenze economiche significative per il paese. La questione riguarda le modalità di gestione dei limiti di deficit e di debito, e le sanzioni previste in caso di infrazione.

Non rispettare i vincoli del Patto di Stabilità avrebbe un costo per l’Italia. Lo scostamento dai paletti, che alcuni esponenti della maggioranza chiedono per poter intervenire con misure come il taglio accise, prevede delle sanzioni - da almeno un miliardo ogni sei mesi - fissate da Bruxelles a partire dal 2024. È stato allora, infatti, che è stata firmata la riforma, dopo gli anni di deroghe per il Covid. È prevedibile, inoltre, che al di là di teoriche sanzioni si potrebbe innescare un confronto istituzionale con Bruxelles. «Gli Stati membri soggetti a una procedura per disavanzo eccessivo dovrebbero rispettare il percorso correttivo raccomandato dal Consiglio», ha chiarito all’Ansa un portavoce della Commissione, interpellato sull’ipotesi di scostamento.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Patto di Stabilità: sanzioni da oltre un miliardo ogni semestre per l’Italia in caso di sforamento

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