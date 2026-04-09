Meloni | possibile sospensione del Patto di stabilità in caso di crisi

Durante un’udienza alla Camera, il presidente del Consiglio ha commentato la possibilità di sospendere temporaneamente il Patto di stabilità in presenza di una crisi economica o finanziaria. Ha anche parlato delle tensioni internazionali, in particolare del conflitto in Iran, e ha menzionato l’allarme riguardo alle conseguenze di questa situazione sulla stabilità globale. La discussione si è concentrata sulle eventuali misure da adottare in scenari di emergenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme sul conflitto in Iran. Nel corso dell’informativa alla Camera sull’azione di governo, Giorgia Meloni ha affrontato il tema delle tensioni internazionali, soffermandosi in particolare sul conflitto in Iran. La presidente del Consiglio ha sottolineato che una possibile escalation della crisi potrebbe avere conseguenze rilevanti anche per l’Europa, rendendo necessarie misure straordinarie. Una risposta europea sul modello pandemia. Meloni ha indicato una possibile strada da seguire: un intervento coordinato a livello europeo, simile a quello adottato durante la pandemia. Secondo la premier, in uno scenario di emergenza, l’Unione europea dovrebbe valutare strumenti comuni e un approccio condiviso tra gli Stati membri, per affrontare le ripercussioni economiche e geopolitiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meloni: possibile sospensione del Patto di stabilità in caso di crisi Meloni, se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità"Se ci sarà una nuova recrudescenza" del conflitto in Iran "dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea non dissimile per approccio e... Deficit al 3,1%: il governo chiede la sospensione del Patto di stabilitàIl vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, svoltosi nel tardo pomeriggio del 2 aprile, ha posto al centro della discussione la gestione dei conti... Temi più discussi: Meloni si convinca che per andare avanti deve chiedere la sospensione del Patto di Stabilità; Non ci sarà nessuna deroga al patto di stabilità europeo; UE gela Giorgetti: no alla sospensione del Patto di stabilità richiesta dall'Italia; Lorenzo Guerini: Il decreto accise non basta. Ora i sovranisti scoprono Bruxelles. Meloni, se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità(ANSA) - ROMA, 09 APR - 'Se ci sarà una nuova recrudescenza' del conflitto in Iran 'dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea ... notizie.tiscali.it Meloni in Aula: In Iran quasi punto di non ritorno. Se crisi continua no Patto StabilitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Oggi Matteo Salvini attacca il Patto di Stabilità definendolo una “camicia di forza”. Parole che suonano sorprendenti, se non fosse che quella stessa “camicia” è stata approvata dal suo governo. A dare il via libera alla riforma, infatti, è stato il ministro leghista Gi - facebook.com facebook Oggi il ministro Salvini ci ha riservato un’altra perla delle sue. Il Patto di Stabilità, stando a una sua dichiarazione, è “una camicia di forza”. Gli rinfreschiamo un po’ la memoria: questa camicia di forza l’ha cucita il ministro leghista Giorgetti, che lo scorso 20 dice x.com