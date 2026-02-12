L’Europa si trova di fronte a un bivio. Gilles Gressani, analista francese, chiede un nuovo patto di stabilità per ridurre il divario tra cittadini e leader. In un momento di crescente insoddisfazione, Gressani invita a un cambiamento profondo, sostenendo che senza un nuovo accordo l’Unione rischia di perdere credibilità e coesione.

L’Europa al bivio: l’appello di Gressani per un nuovo patto di stabilità. Parigi, 12 febbraio 2026 – L’analista francese Gilles Gressani lancia un appello urgente per un rinnovamento profondo dell’Unione Europea, evidenziando una crescente frattura tra le aspettative dei cittadini e la capacità dei leader di offrire risposte concrete alle sfide globali. L’intervista, rilasciata al nostro corrispondente, mette in luce un diffuso senso di insoddisfazione verso la gestione politica europea e la necessità di un cambio di passo per garantire stabilità e futuro al continente. Un malessere diffuso: la disconnessione tra élite e cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

In Europa, le donne rappresentano circa il 41% della forza lavoro nei settori scientifici e ingegneristici.

L'Europa si impegna a colmare il divario con Usa e Cina nel settore biotech.

