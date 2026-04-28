Nel nostro documento di guida sono presenti anche codici che indicano specifiche abilitazioni o restrizioni. Tra questi, il codice 01.02 rappresenta un'informazione importante che gli automobilisti dovrebbero conoscere. Ignorare o non rispettare quanto indicato può comportare conseguenze legali o sanzioni, anche se molti conducenti non sono a conoscenza di cosa significhi esattamente. La comprensione di questi codici è fondamentale per la corretta gestione della patente e del rapporto con le forze dell'ordine.

Non tutti gli automobilisti conoscono i codici riportati sulla patente, eppure nel nostro documento di guida non si trovano soltanto i dati anagrafici e la categoria. Sul retro della tessera, infatti, ci sono anche dei codici. Fra questo, uno dei più frequenti è il codice 01.02, ma sono in pochi a conoscerne il significato. Per prima cosa, cerchiamo di capire che cosa sono questi codici, qual è il loro significato e come vanno letti. Ci sono automobilisti che ottengono la patente, o il rinnovo della patente, ma con delle precise limitazioni. Ecco dunque che sul documento di guida compaiono i cosiddetti codici unionali, validi in tutto il territorio dell'Unione Europea, proprio per non causare squilibri e problemi di interpretazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Patente di guida, cosa significa il codice 01.02 e cosa si rischia a non rispettarlo

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