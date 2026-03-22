Una guida veloce e semplice per il referendum di oggi e domani cosa significa votare SÌ o NO
Oggi e domani si svolge il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica e si chiudono alle 15 di lunedì. La consultazione riguarda la scelta tra votare Sì o No, con una procedura che permette agli elettori di esprimersi sulla proposta di modifica costituzionale.
Oggi e domani si vota per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. I seggi hanno aperto alle 7 di domenica e restano aperti fino alle 23; lunedì invece chiudono alle 15. Da quel momento inizierà lo scrutinio delle schede per determinare il risultato. Non c’è bisogno di quorum, cioè non sarà necessario che vada a votare più della metà degli aventi diritto: la riforma sarà per forza approvata o respinta in base a quale delle due opzioni – il Sì o il No – otterrà la maggioranza dei voti. I cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni di età con diritto di voto possono esprimersi barrando la casella del sì o del no con l’apposita matita consegnata ai seggi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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