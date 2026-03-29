Una truffa si sta diffondendo su WhatsApp tramite un messaggio che chiede di fornire un codice a sei cifre. Spesso il messaggio sembra provenire da contatti noti, come amici o parenti, che sono stati già colpiti da questa truffa. Rispondere a questo tipo di messaggi può comportare il rischio di perdere l'accesso ai propri account o di essere vittima di ulteriori tentativi di furto di dati.

Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp attraverso un semplice codice a sei cifre. Lo si riceve con un messaggio, spesso di un conoscente, di un amico o di un familiare che è già caduto vittima di un trucco simile. Gli hacker sfruttano un meccanismo integrato all’interno dell’app di messaggistica per rubare gli account e commettere altre truffe. I rischi a cui si va incontro sono diversi, dalla semplice perdita del controllo del proprio profilo WhatsApp, con conseguente trafila nel servizio clienti per recuperarlo e dimostrare di essere i legittimi proprietari, a conseguenze più gravi se gli hacker dovessero usare il profilo per altri reati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Truffa su WhatsApp del codice a 6 cifre, cosa si rischia se si risponde al messaggio

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