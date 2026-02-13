Bologna, 13 febbraio 2026 - Leda Stupazzoni, 81enne di Castel d’Aiano, sarà processata per aver ucciso il marito Roberto Berti, 80 anni, morto il 23 novembre 2024. La donna è accusata di averlo strangolato nella loro casa, un gesto che, secondo le prime indagini, sarebbe stato motivato da una lite scoppiata poco prima. Un particolare che emerge dal fascicolo è che l’anziana aveva chiamato i soccorsi subito dopo l’aggressione, ma il marito era già privo di vita.

Bologna, 13 febbraio 2026 - Giallo di Castel d’Aiano: si va a processo. Leda Stupazzoni, la 81enne accusata di aver ucciso il marito Roberto Berti il 23 novembre 2024, è stata rinviata a giudizio. L’ex driver nelle gare di trotto, 80 anni, fu trovato morto nella sua abitazione a Razora di Castel d’Aiano, massacrato con una quarantina di fendenti inferti con cocci di ceramica. Il rinvio a giudizio in tribunale. Il gup Claudio Paris questa mattina ha accolto la richiesta della pm Beatrice Ronchi. Il processo inizierà davanti alla Corte d’Assise il 15 aprile. La donna, che come unica misura cautelare attualmente ha solo l’ obbligo di dimora nella città metropolitana di Bologna, si è sempre professata innocente: “La nostra assistita nega ogni responsabilità – affermano gli avvocati della difesa Antonio Petroncini e Valentina Di Loreto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Castel d’Aiano, la moglie dell’80enne morto sarà processata

Approfondimenti su omicidio castel

Il 27 dicembre a Milano, Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, è stato trovato senza vita nella propria abitazione.

Nella mattinata di oggi a Latisana, in provincia di Udine, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie e successivamente si è suicidato.

Ultime notizie su omicidio castel

Argomenti discussi: 'Agata Christian – Delitto sulle nevi', il giallo comico con De Sica e Lillo sulle nevi della Valle d’Aosta; Delitto sulle nevi: il nuovo cinepanettone con De Sica e Lillo in Valle d’Aosta; Agguato nel Napoletano, 51enne ucciso a colpi di pistola ad Arzano; Carnevale d’Ivrea, l’Accademia ricorda l’Aiutante di campo Enrico Chino assassinato nel 1948.

'Uccise il marito' nel Bolognese, moglie 81enne va a processo(ANSA) - BOLOGNA, 13 FEB - Il Gup di Bologna, Claudio Paris, ha rinviato a giudizio l'81enne Leda Stupazzoni, accusata dell'omicidio volontario del marito, coetaneo, Roberto Berti, trovato morto propr ... msn.com

Nocera Inferiore, omicidio sull’A16: Palumbo resta in carcere, disposta nuova perizia sulle sue condizioni di saluteL’uomo, originario di Nocera Inferiore e residente da oltre due anni a Roccapiemonte, è rinchiuso nella struttura di via del Tonnazzo. agro24.it

CARABINIERE INDAGATO PER OMICIDIO: LA REAZIONE DI ROBERTO CASTELLI L’ex Ministro della Giustizia Roberto Castelli lancia un atto d’accusa durissimo dopo i fatti di Rogoredo: un Carabiniere, intervenuto per difendere se stesso e un collega, si - facebook.com facebook