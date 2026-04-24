Uil Lecce Mauro Fioretti viene confermato coordinatore territoriale

Durante l’assemblea precongressuale della Uil Lecce, Mauro Fioretti è stato riconfermato come coordinatore territoriale per i prossimi quattro anni. La discussione si è concentrata su temi come sicurezza, lavoro di qualità e legalità, con Fioretti che ha ribadito l’impegno dell’organizzazione in questi settori. La decisione è stata presa alla conclusione dei lavori, senza contestazioni o votazioni contrarie.

LECCE – “Avanti su sicurezza, lavoro di qualità e legalità”: su questa linea batte Mauro Fioretti, al termine dei lavori dell’assemblea precongressuale della Uil Lecce, che lo ha indicato ancora una volta coordinatore territoriale dell’organizzazione per i prossimi quattro anni. Originario di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Confcooperative Fedagripesca Romagna-Estense: Realdo Mastini confermato coordinatore territoriale Leggi anche: Christian Fioretti confermato segretario generale di FenealUil Marche Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Assemblea precongressuale Uil Lecce; Costruire sviluppo, difendere il lavoro di qualità: assemblea pre-congressuale della Uil Lecce; Ottavo Congresso Uila territoriale Lecce. Uil Lecce, Mauro Fioretti viene confermato coordinatore territorialeIl 48enne di Lequile resta alla guida dopo l’assemblea precongressuale del sindacato, a cui ha partecipato il segretario generale della Puglia, Stefano Frontini: Avanti su sicurezza, lavoro di qualit ... lecceprima.it UIL Lecce, Mauro Fioretti confermato coordinatore territoriale: Avanti su sicurezza, lavoro di qualità e legalitàLECCE, 24 APRILE 2026 – Si sono conclusi ieri sera i lavori dell’Assemblea precongressuale della UIL Lecce, che ha indicato ancora una volta Mauro Fioretti ... corrieresalentino.it Vertenza di Servizi di Portierato e Front Office delle sedi giudiziarie di Brindisi, Lecce e Taranto, Cgil Puglia Fisascat, Cisl Puglia e Uiltucs Uil Puglia: “Gravissime le violazioni ai danni dei lavoratori” #brindisicronaca facebook