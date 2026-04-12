Simone Tomassini | Il manager di Vasco mi investì e da lì partì tutto Music Farm? Vivevamo blindati

Simone Tomassini, cantante e concorrente a Sanremo nel 2004, ha ripercorso la sua esperienza artistica in un’intervista a Fanpage. Ricorda come un episodio nel 2008 abbia segnato un punto di svolta nella sua carriera, che era iniziata con successo, passando anche da programmi televisivi condotti da vari presentatori. Tomassini ha anche parlato di un episodio con un manager di Vasco, che lo investì, e ha menzionato le difficoltà vissute durante il periodo con Music Farm.