Melania avrebbe pronunciato alcune parole a Donald Trump prima dell’attentato a Washington. Dopo l’evento, le autorità hanno annunciato di aver valutato il fatto come un possibile tentativo di attentato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Trump ha poi rilasciato una dichiarazione pubblica riguardo all’incidente, senza fornire dettagli specifici sui fatti o sulle persone coinvolte.

Donald Trump è intervenuto pubblicamente in seguito a quello che le autorità considerano un possibile tentativo di attentato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, un uomo identificato come Cole Tomas Allen sarebbe entrato nella sala portando con sé pistole e coltelli. Fonti della sicurezza riferiscono che l’uomo sia riuscito a sparare alcuni colpi prima di essere neutralizzato dal personale di sicurezza. Non sono state segnalate vittime, anche se un agente di sicurezza è rimasto ferito e si starebbe riprendendo dopo essere stato colpito mentre indossava un giubbotto antiproiettile.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Parole di Melania a Trump prima dell’attentato a Washington

Disparos en Cena de Corresponsales: Trump Evacuado y Sospechoso Detenido | Análisis Ruckauf

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