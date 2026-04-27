Il 25 aprile scorso, il presidente degli Stati Uniti è stato vittima di un attentato che ha provocato grande preoccupazione tra i presenti. Secondo fonti, la moglie del presidente avrebbe mostrato segnali di spavento durante l'evento, mentre si trovava vicino al marito. Il giorno successivo, ha celebrato un compleanno che ha attirato l'attenzione, a pochi giorni dall'episodio che ha scosso la sicurezza della cerimonia.

Se c’è una persona che si sarebbe accorta subito del pericolo durante l’attentato al presidente Trump del 25 aprile scorso, sarebbe sua moglie Melania. Quando si sono sentiti i primi colpi di pistola, la First Lady ha detto al presidente Donald Trump di avere sentito un «rumore sospetto», poi ha urlato. "Non voglio dire che la Melania fosse spaventata" durante l'attacco alla cena dei media "perché a nessuno piace che si dica di loro che hanno paura", ha detto Donald Trump in un'intervista a Cbs. "E' una donna intelligente, quando ci hanno detto di buttarci a terra ha capito che la situazione era grave. Chi non sarebbe stato spaventato?", ha aggiunto.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Lo spavento di Melania Trump, le sue parole e il compleanno il giorno dopo l’attentato al marito Donald

Lo sfogo di MELANIA TRUMP dalla Casa Bianca SU EPSTEIN: Bugie e insinuazioni devono finire

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Una raccolta di contenuti

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. @vonderleyen: Sollevata nell'apprendere che @POTUS Donald Trump e @FLOTUS Melania Trump e tutti i partecipanti alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca sono al sicuro. La violenza non ha posto nella politica, mai. 1/2 x.com

In esclusiva l'audio che proverebbe un accordo tra Paolo Zampolli, consigliere e inviato speciale di Donald Trump, e la first lady Melania Trump. Rivedi l'inchiesta - facebook.com facebook