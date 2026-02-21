il parmigiano reggiano fiordilatte miete allori

Il Parmigiano Reggiano prodotto dalla cooperativa Fiordilatte ha conquistato un premio importante a Madrid. La vittoria arriva dopo aver partecipato a una competizione internazionale, dove ha superato numerosi concorrenti. La cooperativa, situata nelle zone dell’Appennino, ha portato il suo formaggio in Spagna, attirando l’attenzione di esperti e appassionati. La conquista si aggiunge a una serie di successi che testimoniano la qualità del prodotto. La premiazione si è svolta nel prestigioso Real Casino della capitale spagnola.

Dalle stalle dell’Appennino ai saloni dorati di Madrid: il viaggio del Parmigiano Reggiano della cooperativa Fiordilatte è culminato con un prestigioso riconoscimento nella cornice del Real Casino. Dopo le edizioni di Londra e Parigi, la cerimonia del ‘ Casello d’Oro ’ ha incoronato il caseificio locale come vincitore del Palio 2025 per la provincia di Bologna (nella foto). Non è stata una vittoria scontata: ogni cooperativa del consorzio partecipa inviando un campione di 24 mesi, lo spartiacque di maturazione che permette al formaggio di esprimere il miglior equilibrio tra aroma e struttura. A ricevere il premio c’erano, tra gli altri, il presidente Daniele Vignudelli, la vice Lara Boffoli e il casaro Maurizio Raimondi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il parmigiano reggiano protagonista in tv col premio Oscar Whoopi Goldberg

