A Parma, la sicurezza negli ambienti scolastici sta diventando un tema di preoccupazione crescente. Negli ultimi tempi, alcuni studenti si sono portati in classe o nelle zone limitrofe strumenti di difesa come taser e spray urticante. La situazione ha portato a interventi delle forze dell'ordine e a discussioni sul clima di sicurezza tra i licei della città.

A Parma la sicurezza scolastica è diventata una questione di difesa personale tra i corridoi e le strade limitrofe agli istituti. Gli studenti, colpiti da rapine e aggressioni che avvengono spesso ai cancelli o nei punti più isolati, hanno iniziato a portare con sé strumenti come taser a bassa frequenza e spray al peperoncino per proteggersi dalle scritte e dalle minacce subite appena terminata la lezione. La dinamica si ripete con frequenza nelle zone dove concentrati gli istituti tecnici e professionali, ma il fenomeno non risparmia nemmeno alcuni licei della città. Il bersaglio sono spesso portafogli e cellulari, sottratti con violenza attraverso l’uso di dispositivi elettrici premuti contro le ginocchia dei ragazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma, terrore tra i licei: studenti si difendono con taser e spray

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