Parma salvo | la muraglia di Cuesta zittisce i critici con 12 clean sheet

Il Parma ha raggiunto la salvezza in Serie A con un totale di 42 punti, grazie anche a una difesa solida che ha mantenuto la porta inviolata in dodici partite. La prestazione difensiva è stata affidata a Carlos Cuesta García, che ha contribuito a questa stabilità con le sue prestazioni. La squadra ora può festeggiare l’obiettivo raggiunto, con la sicurezza di aver evitato la retrocessione.

? Cosa sapere Il Parma raggiunge la salvezza in Serie A con 42 punti e 12 clean sheet.. La difesa di Carlos Cuesta García garantisce la permanenza con dodici partite senza subire reti.. Con un traguardo che arriva con quattro giornate ancora da disputare, il Parma ha ufficialmente raggiunto l’obiettivo salvezza grazie alla strategia difensiva di Carlos Cuesta García, che ha trasformato le critiche iniziali in una certezza matematica di punti. Il percorso verso la sicurezza in classifica non è stato privo di scossoni per i sostenitori crociati, ma la gestione del gruppo da parte dello spagnolo è stata paragonabile a una navigazione costante che ha saputo resistere alle tempeste di scetticismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma salvo: la muraglia di Cuesta zittisce i critici con 12 clean sheet Notizie correlate Leggi anche: Parma, i numeri del Cuestismo: undici clean sheet e nove vittorie con il minimo scarto Brentford-Arsenal (giovedì 12 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un clean sheet nel derbyIl Brentford ospita l’Arsenal al Gtech Community Stadium dopo aver sconfitto per 1-0 l’Aston Villa al Villa Park e per 3-2 il Newcastle a St.