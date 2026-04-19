A Parma, il Cuestismo si fa notare con undici partite senza subire gol e nove vittorie con scarto minimo. La squadra, guidata dal capitano Delprato, ha mantenuto sempre la concentrazione anche nelle fasi più complicate. Tra le fila, spicca Nesta Elphege, che con il suo atteggiamento positivo rappresenta il volto più amichevole del movimento. La squadra ha dimostrato compattezza e determinazione, resistendo alle pressioni e mantenendo il filo del gioco.

Il manifesto del Cuestismo questa volta ha la faccia simpatica di Nesta Elphege. Dietro il gigante di Saint-Denis, a spingere la nave di Carlos all’attracco c’è una squadra, capitanata da Delprato che non ha perso mai la bussola, neanche mentre le onde alte hanno rischiato di travolgerla. E poi.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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