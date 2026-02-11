Questa sera il Brentford riceve l’Arsenal al Gtech Community Stadium in un match che promette spettacolo. I padroni di casa arrivano dopo due vittorie importanti, contro Aston Villa e Newcastle, e vogliono continuare la serie. L’Arsenal, invece, punta a mantenere il ritmo e cercare almeno un clean sheet in questo derby. Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00.

Il Brentford ospita l’Arsenal al Gtech Community Stadium dopo aver sconfitto per 1-0 l’Aston Villa al Villa Park e per 3-2 il Newcastle a St. James’ Park, due vittorie che hanno consentito alle Bees di portarsi al sesto posto nella classifica di Premier League a pari punti con il Liverpool (che gioca mercoledì a Sunderland). InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brentford-Arsenal (giovedì 12 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un clean sheet nel derby

Approfondimenti su Brentford Arsenal

Questa sera il Brentford riceve l’Arsenal al Gtech Community Stadium.

In occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Como, analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Brentford Arsenal

Argomenti discussi: Premier League e Coppa di Germania: tutte le gare dell'infrasettimanale su Sky e NOW; Dove vedere Brentford-Arsenal in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Il City accorcia a -3 dall'Arsenal, van Dijk rilancia il Liverpool nella corsa Champions; quote Brentford Arsenal: il pronostico sui Gunners.

Brentford – Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingBrentford - Arsenal, dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it

Pronostico Brentford vs Arsenal – 12 Febbraio 2026La sfida di Premier League in programma il 12 Febbraio 2026 alle 21:00 al Brentford Community Stadio promette tensione agonistica e analisi tattica profonda. news-sports.it

Il City manda ko il Fulham Samenyo, O’Reilly e il solito Haaland regalano tre punti a Guardiola che tengono il City a -3 dall’Arsenal Arsenal, in vetta alla classifica, che sfiderà domani sera il Brentford #Tuttosport x.com

Il City manda ko il Fulham Samenyo, O’Reilly e il solito Haaland regalano tre punti a Guardiola che tengono il City a -3 dall’Arsenal Arsenal, in vetta alla classifica, che sfiderà domani sera il Brentford #Tuttosport - facebook.com facebook