Parma follia fuori dal supermercato in via Chiavari | 40enne aggredisce gli agenti con testate e sputi

A Parma, un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in seguito a un episodio di disturbo nel quartiere di via Chiavari. Durante il tentativo di calmare la situazione, il 40enne ha colpito gli agenti con testate e ha sputato, rendendo necessaria l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento si è concluso con la presa in custodia dell’uomo e il trasferimento in caserma.

È stato arrestato un cittadino italiano di 40 anni a Parma per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito gli agenti intervenuti in seguito a una segnalazione di disturbo nei pressi di un supermercato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato il 25 aprile 2026 e sottoposto a misura cautelare dopo la convalida dell’arresto. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio del 25 aprile 2026 in via Chiavari, a Parma. Intorno alle 14:30, un agente libero dal servizio ha segnalato la presenza di un individuo che stava creando disturbo nei pressi di un supermercato della zona.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Parma, follia fuori dal supermercato in via Chiavari: 40enne aggredisce gli agenti con testate e sputi Notizie correlate Testate, morsi e sputi ai poliziotti che cercano di calmarlo: arrestato un 40enne davanti a un supermercatoLa Polizia arrasta nel pomeriggio del 25 aprile un 40enne italiano per resistenza a pubblico ufficiale. Entra in un supermercato per rubare e aggredisce con violenza gli agenti a Brescia, 29enne nei guaiUn arresto per furto aggravato e violenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia. Contenuti di approfondimento Si parla di: Follia fuori da un locale della movida: sedicenne pestato dal branco per un accendino negato. Parma, follia fuori dal supermercato in via Chiavari: 40enne aggredisce gli agenti con testate e sputiArrestato a Parma un uomo di 40 anni per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito agenti intervenuti per disturbo. virgilio.it Bologna-Parma 0-1, le pagelle: follia Pobega, troppo molle Lucumì. Corvi ancora decisivoSkorupski 5,5 - Torna titolare e non ha un pomeriggio complicato, ma sul gol di Ordonez forse potrebbe spingere un po' di più sulle gambe per arrivarci. Joao Mario 6 - Neanche il tempo di arrivare e ... tuttomercatoweb.com