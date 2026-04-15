Un uomo di 29 anni, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato a Brescia dopo aver tentato di rubare in un supermercato e aver aggredito con violenza gli agenti intervenuti. La polizia ha revocato il suo diritto di asilo e ha avviato le procedure per la sua espulsione. L’indagine è in corso per accertare ulteriori dettagli sulla vicenda.

Un arresto per furto aggravato e violenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Brescia. Un cittadino nigeriano di 29 anni, titolare dello status di asilo politico, è stato fermato dopo aver sottratto 15 bottiglie di superalcolici da un supermercato e aver aggredito gli agenti intervenuti. La revoca dello status di rifugiato e la successiva espulsione sono state richieste dal Questore, in seguito ai fatti accaduti nei giorni scorsi. Furto aggravato a Brescia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso il supermercato Conad di via San Zeno a Brescia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Entra in un supermercato per rubare e aggredisce con violenza gli agenti a Brescia, 29enne nei guai

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