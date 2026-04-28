In vista delle ultime partite di campionato, il tecnico della Carrarese ha dichiarato che la squadra si trova a un livello adeguato alla categoria. Ha aggiunto che le due sfide finali rappresentano l’ultima occasione per evitare rimpianti. La stagione di Serie B si sta avviando alla conclusione e a Carrara si respira un’atmosfera di determinazione e attenzione.

CARRARA – La stagione di Serie B entra nella sua fase cruciale e a Carrara l’entusiasmo si mescola alla concentrazione. A tracciare un bilancio dell’annata e a fissare gli obiettivi per il rush finale è il centrocampista Nicolas Schiavi, intervenuto attraverso i canali ufficiali del club azzurro. Il giocatore ha espresso grande soddisfazione per il percorso della squadra nel torneo cadetto, evidenziando la solidità di un gruppo capace di assorbire i contraccolpi dei passaggi a vuoto. “Anche quest’anno abbiamo dimostrato di essere all’altezza della categoria di Serie B e quanto realizzato in questa stagione non può che renderci orgogliosi”, ha affermato Schiavi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Parla Schiavi: “Carrarese all’altezza della categoria. Ora due finali per non avere rimpianti

Notizie correlate

Ora la Carrarese giovani si gioca tutto: "Le prossime gare saranno quattro finali"di Enrico Baldini Alla capolista del campionato di Prima categoria Carrarese Giovani mancano quattro partite per completare un percorso importante e...

Carrarese Serve un’impresa col Catanzaro. Parlanti probabile sostituto di SchiaviLa Carrarese apre questa sera un miniciclo di due gare interne da affrontare nel giro di 5 giorni che possono avere un impatto importante per la sua...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Serie B Carrarese-Pescara: 2-2 Risultato finale; Frosinone-Carrarese, segui la diretta; Carrarese Si svuota l’infermeria per Frosinone. Schiavi, Oliana e Torregrossa sono recuperati; Carrarese, Schiavi: Abbiamo dimostrato di essere all’altezza della categoria.

Parla Schiavi: Carrarese all'altezza della categoria. Ora due finali per non avere rimpiantiCARRARA - La stagione di Serie B entra nella sua fase cruciale e a Carrara l'entusiasmo si mescola alla concentrazione. A tracciare un bilancio dell'annata e a fissare gli obiettivi per il rush finale ... msn.com

Carrarese, Schiavi: Abbiamo dimostrato di essere all’altezza della categoriaIl centrocampista azzurro, Nicolas Schiavi, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Carrarese. Di seguito le sue dichiarazioni: Anche. tuttob.com

Schiavi e schiave! È principesso Brunello che vi parla! Io, Regino dei cieli e dei mari, signore dei sette regni vi ordino di aumentare la razione di becchime in tutto il reame! facebook