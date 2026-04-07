Ora la Carrarese giovani si gioca tutto | Le prossime gare saranno quattro finali

La Carrarese Giovani, squadra al vertice del campionato di Prima categoria, si prepara ad affrontare le ultime quattro partite della stagione. La squadra ha già percorso un cammino significativo e ora si trova alle porte di un finale che potrebbe definire il suo percorso, con le partite che vengono considerate decisive. La squadra, in vista di queste sfide, mira a mantenere la posizione e a concludere il campionato con un risultato di rilievo.

di Enrico Baldini Alla capolista del campionato di Prima categoria Carrarese Giovani mancano quattro partite per completare un percorso importante e trasformare una stagione già positiva in qualcosa di speciale. Mister Moriani guarda al finale con equilibrio, ma anche con la consapevolezza di avere tra le mani una squadra cresciuta settimana dopo settimana. "Posso parlare soprattutto degli ultimi due mesi – spiega – nei quali abbiamo dimostrato costanza di risultati, di prestazioni e di mentalità. Però la classifica dice che non basta ancora. È una classifica provvisoria e lo ripeto da tempo: per restare davanti in un girone così equilibrato serve continuità fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Perché non ci saranno i motori questo fine settimana? Le date delle prossime gare di F1 e MotoGPL’imminente fine settimana sarà privo di appuntamenti motoristici di rilievo, sia legati alle due che alle quattro ruote.

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